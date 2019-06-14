Путин назвал последствия выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану

Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества выразил озабоченность в связи с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану.

«Он (выход), напомню, был единогласно утвержден Советом Безопасности ООН в 2015 году, не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия», — цитирует его RT.

По словам президента, Россия будет «добиваться выполнения участниками всеобъемлющего плана действий взятых на себя обязательств».

Ранее Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Ирана о приостановке выполнения им отдельных пунктов в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вызвано необдуманными шагами США.