Новости спорта

12:27 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Сборная России поднялась в рейтинге FIFA

11:36, 14.06.2019
Сборная России поднялась в рейтинге FIFA
Фото: rfs.ru

Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Обновленный список размещен на сайте организации.

В активе российской команды 1 436 очков. В июне россияне обыграли сборные Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0).

В топ-5 рейтинга вошли Бельгия, Франция, Бразилия, Англия и Португалия.

Напомним, что в апреле сборная России поднялась с 50-го на 46-е место.

СпортФутбол
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров