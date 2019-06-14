Сборная России поднялась в рейтинге FIFA
Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Обновленный список размещен на сайте организации.
В активе российской команды 1 436 очков. В июне россияне обыграли сборные Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0).
В топ-5 рейтинга вошли Бельгия, Франция, Бразилия, Англия и Португалия.
Напомним, что в апреле сборная России поднялась с 50-го на 46-е место.СпортФутбол
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