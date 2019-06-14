Денис Мантуров прокомментировал предварительный отчет МАК по авиакатастрофе 5 мая в Шереметьево

Предварительный отчет МАК показал, что техника и системы самолета, который 5 мая сгорел в Шереметьево, работали штатно за исключением момента попадания молнии, сообщает «РИА Новости».

Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. С его слов, система четко сработала и дала возможность пилоту продолжить полет или выработать топливо. Мантуров подчеркнул, что работы по расследованию катастрофы еще будут продолжаться.

Напомним, ранее Межгосударственный авиационный комитет обнародовал предварительный отчет по результатам расследования авиакатастрофы в Шереметьево.

5 мая в результате катастрофы самолета SSJ-100 Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. После аварийной посадки лайнер загорелся.

