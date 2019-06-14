Новости общества

15:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МАК опубликовал предварительный отчет по результатам расследования ЧП в Шереметьево

14:38, 14.06.2019
МАК опубликовал предварительный отчет по результатам расследования ЧП в Шереметьево
Фото: pixabay.com

Межгосударственный авиационный комитет обнародовал предварительный отчет по результатам расследования авиакатастрофы 5 мая в Шереметьево, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что на данном этапе рекомендации, сделанные техкомиссией, являются достаточными. Техническая комиссия наметила большой комплекс исследований и необходимых работ.

Основные версии ЧП — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, также неисправность самолета, метеоусловия.

Напомним, ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) представил полную реконструкцию полета самолета SSJ100, потерпевшего крушение в московском аэропорту Шереметьево. 5 мая в результате катастрофы самолета SSJ-100 Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. После аварийной посадки лайнер загорелся.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров