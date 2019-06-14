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Врачом года в Татарстане стал Энвер Богданов

15:52, 14.06.2019
Врачом года в Татарстане стал Энвер Богданов
Фото: kazangmu.ru

В Казани объявили победителя конкурса «Врач года — Ак чэчэклэр — 2019». Им стал заведующий кафедрой неврологии и реабилитации Казанского государственного медицинского университета, заслуженный врач РТ Энвер Богданов.

Лучшим врачом первичного звена стала Рифа Ибрагимова — врач-фтизиатр из Актанышской ЦРБ. Медицинским работником года стала заведующая чувашско-чебоксарского ФАП Новошешминской ЦРБ Любовь Гуслярова.

Звание легенды здравоохранения получил Ильдус Низамов — профессор кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением КГМУ, передает ИА «Татар-информ».

Кроме того, в номинации «Уникальный случай» победила группа врачей казанской городской клинической больницы №7.

ОбществоМедицина Татарстан
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