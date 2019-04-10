В Казани установят мемориальную доску в честь Альфии Авзаловой

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление об установлении мемориальной доски в Казани в честь народной артистки ТАССР Альфии Авзаловой.

Согласно документу, соответствующее предложение поступило от Минкультуры РТ и Татарской филармонии. Доску установят на фасаде дома по адресу ул. Туфана Миннуллина, 8а. По этому адресу Авзалова проживала с 2004 по 2017 годы.

Напомним, народная артистка ТАССР Альфия Авзалова скончалась в ночь на 15 июня 2017 года в возрасте 84 лет. Причиной смерти стал инсульт.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Казани появится улица в честь Альфии Авзаловой.