Лидер казанских «неонацистов» получил 24,5 года за убитого студента из Чада и выживших иностранцев

Фото: "Реальное время"

В Верховном суде Татарстан оглашается приговор по делу экстремистского сообщества и серию нападений на неславян в Казани. Предполагаемому лидеру ячейки «Нацподполья России» Роману Халилову суд назначил 24 года и 6 месяцев колонии строгого режима. Его соратнику Руслану Архипову — 24 года, передает с заседания журналист «Реального времени».

Три эпизода хулиганства в отношении Халилова и Архипова суд посчитал излишне вмененными, а кроме того, освободил их от наказания за причинение легкого вреда здоровью потерпевшим в связи с истечением срока давности.

Третий подсудимый, Ростислав Малахов, оправдан по трем эпизодам обвинения, судом установлено — отношения к деятельности сообщества он не имел, а виновен лишь в публикации на своей странице фото со слоганами про «белых» и «небелых». Суд расценил этот пост как призывы к экстремизму и приговорил ранее судимого Малахова к 3 годам колонии строгого режима.

Четвертого участника сообщества Аделя Аскарова, не принимавшего участия в нападениях и убийстве, присяжные ранее признали заслуживающим снисхождения. Он приговорен к 4 годам колонии общего режима.

Аскарова взяли под стражу в зале суда.

Напомним, в прениях прокурор просил отправить Архипова и Халилова за решетку на 24 года и 11 месяцев, Аскарова — на 5 лет, Малахова — на 3 года и 3 месяца.

