Аналитики: средняя зарплата медработников в России выросла до 38 тысяч рублей

Средняя заработная плата медицинских работников в России за год выросла на 2% — до 38 тысяч рублей. Данные приводят аналитики портала «Авито Работа».

Согласно исследованию, востребованность медработников в России выросла на 7,3%. Спрос специалистов наблюдается в 12 крупнейших городах страны, в том числе в Волгограде — на 51,1%.

Уменьшение количества вакансий зафиксировано в Тюмени (25,8%), пишут «Известия».

Самая высокая зарплата фигурирует в московских вакансиях — в среднем 58,8 тыс. рублей. Рост наблюдается в Новосибирске (53,8%, до 55,6 тыс. рублей в месяц), падение — в Волгограде (52,1%, до 23,9 тыс. рублей).

Кроме того, Уфа лидирует в списке финансовых ожиданий. Там зарплата в резюме выше предлагаемого оклада на 37,5%.

Напомним, ранее в Минздраве РФ заявили о росте зарплат врачей за последние пять лет.