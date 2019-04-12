В Минздраве заявили о росте зарплат врачей за последние пять лет

С 2014 года средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5—2 раза. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

В ведомстве уточнили, что зарплата медработников может отличаться в зависимости от места работы, уровня оказания помощи и других факторов. Также на оклад конкретного работника влияет его квалификации, сложность выполняемой работы и так далее.

Отмечается, что данные расчеты не отражают реальной ситуации и не учитывают различия средних заработков медиков в зависимости от индивидуальных факторов.

Напомним, по информации РБК, в трети российских больниц зарплаты оказались ниже средних по региону.