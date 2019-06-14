Год назад в России стартовал Чемпионат мира по футболу

Ровно год назад, 14 июня 2018 года, в России начался чемпионат мира по футболу. В этот день сборная РФ разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Российские футболисты показали себя достойно и дошли до ¼ финала, обыграв перед этим Испанию.

Матчи ЧМ-2018 принимали 12 стадионов в 11 городах страны. Из них шесть объектов строились непосредственно к чемпионату. Два стадиона возводило ПСО «Казань»: «Самара Арена» и «Мордовия Арена». Недавно представлявший компанию в суде юрист заявил, что эти стадионы до сих пор не сданы. Однако позже в ПСО «Казань» пояснили, что подрядчик не принял объекты у субподрядчика.

Чемпионом сборная Франции, обыгравшая в финале сборную Хорватии (4:2).