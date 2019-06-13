Завтра на Зеленодольском заводе им. Горького торжественно спустят на воду пограничный сторожевой корабль

14 июня на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького пройдет торжественная церемония спуска на воду второго серийного пограничного сторожевого корабля 1-го ранга проекта 22100 «Анадырь». Об этом сообщают на заводе.

Этот пограничный сторожевой корабль — первый в новейшей истории России, который спроектирован полностью по требованиям морских пограничников. Это многофункциональный корабль, обладающий высоким боевым потенциалом, он способен участвовать в полномасштабных спасательных операциях. Его главная задача — охрана исключительной экономической зоны Российской Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленодольский завод им. Горького построит 12 малых ракетных кораблей проекта «Буян» до 2023 года включительно. Об этом стало известно на церемонии спуска на воду малого ракетного корабля «Ингушетия».

