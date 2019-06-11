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Зеленодольский завод им. Горького построит 12 малых ракетных кораблей

15:35, 11.06.2019
Зеленодольский завод им. Горького построит 12 малых ракетных кораблей
Фото: realnoevremya.ru/ Олег Тихонов

Зеленодольский завод им. Горького построит 12 малых ракетных кораблей. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» с церемонии спуска на воду малого ракетного корабля «Ингушетия».

Напомним, ранее на Зеленодольском заводе им. Горького в присутствии главы республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова началась церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Ингушетия». Об этом передает корреспондент «Реального времени».

Он присвоил звание заслуженного строителя Ингушетии главе АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Ивану Егорову и гендиректору ОАО «Зеленодольский судостроительный завод им. А.М. Горького» Александру Карпову.

ПромышленностьОбществоВласть Татарстан
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