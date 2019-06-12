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Москва не исключает отказ от полноценной встречи Путина и Трампа в Осаке

11:40, 12.06.2019
Москва не исключает отказ от полноценной встречи Путина и Трампа в Осаке
Фото: pixabay.com

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон пока не направил четких сигналов Москве о возможности встречи лидеров США и РФ в рамках саммита «двадцатки» в Осаке, сообщает «РИА Новости».

— Мы не видим конкретных никаких сигналов, кроме того, что эпизодически слышим от американских представителей, — отметил Рябков.

При этом он не исключил, что встреча Путина и Трампа на G20 может состояться «на ногах».

Напомним, ранее сообщалось, что Россия представит антитеррористические инициативы в рамках саммита G20. Об этом рассказал замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов.

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