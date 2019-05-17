Россия готовит антитеррористические инициативы для саммита G20

Россия представит антитеррористические инициативы в рамках саммита G20, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов. Со слов дипломата, сейчас идет проработка предложений. «Сейчас они готовятся, пока я не готов сказать, какие именно они будут, до G20 еще полтора месяца», — заявил Сыромолотов.

Саммит G20 состоится в Осаке 28—29 июня 2019 года.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в японской Осаке.

