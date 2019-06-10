МЭР: инфляция может опуститься ниже 3,5% к 2020 году

Инфляция в России может упасть ниже 3,5% в начале 2020 года. Прогнозами поделился заместитель главы Минэкономразвития РФ Азер Талыбов.

По его мнению, повышение НДС оказало влияние на инфляцию ниже ожиданий ведомства и экспертного сообщества.

«В 2020 году ожидается снижение инфляции до 3,8%, при этом в начале года она может опуститься и ниже 3,5%», — цитирует Талыбова ТАСС.

Стоит отметить, что в конце мая глава Минэкономразвития Максим Орешкин также отмечал, что инфляция в России на конец года может опуститься ниже 4% по «оптимистичному сценарию».

Напомним, ранее Минэкономразвития прокомментировало законопроект о запрете на передачу сведений из ЕГРН третьим лицам.