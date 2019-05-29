Минэкономразвития прокомментировало законопроект о запрете на передачу сведений из ЕГРН третьим лицам

Законопроект о запрете сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) не предусматривает административную ответственность за публикацию сведений из ЕГРН. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России, отвечая на вопрос о том, будут ли привлекаться к ответственности и подвергаться штрафу издания, использующие в своих публикациях данные из выписок из ЕГРН.

«Законопроект предусматривает административную ответственность за перепродажу сведений ЕГРН третьим лицам. Такая мера направлена на предотвращение деятельности «сайтов-двойников», — говориться в ответе МЭР.

Напомним, Минэкономразвития предложило законопроект, который предполагает наложение административного штрафа за предоставление сведений ЕГРН третьим лицам, в том числе продажу данных. Формулировка, предложенная в проекте закона, была воспринята двояко. Общественные деятели предположили, что под запретом окажется и публикация данных из ЕГРН в СМИ.

Еще одним аспектом, вызвавшим вопросы, стало предполагаемое удорожание выписок из ЕГРН. В ответе, полученном из пресс-службы Минэкономразвития, отмечается, что изменения будут вестись по двум направлениям.

«Во-первых, предлагается повысить стоимость сведений ЕГРН, предоставленных в электронном виде с помощью сервисов Росреестра (за исключением сведений, предоставленных посредством ФГИС ЕГРН), а также в бумажном виде в МФЦ. Плату за такие сведения предлагается увеличить с учетом уровня накопленной инфляции за период с 2010 по 2015 год, а также повышением ставки НДС с 18% до 20%. По второму направлению повышение платы касается сервиса доступа к ФГИС ЕГРН и связано с работой по борьбе с перепродажей сведений ЕГРН. При этом предоставление сведений из ЕГРН является государственной услугой и относится к исключительной компетенции Росреестра», — говорится в ответе «Реальному времени».

При этом поясняется, что проблема перепродажи сведений возникает из-за разницы стоимости сведений, полученных в электронном виде с помощью сервисов Росреестра, и стоимости таких сведений из ФГИС ЕГРН (в первом случае выписка для юридического лица обходится сейчас в 600 рублей, при получении из ФГИС ЕГРН — менее 1 рубля).

«Ряд пакетов сведений из ЕГРН с такой низкой стоимостью сформировал особый сегмент, где получило развитие спекулирование сведениями ЕГРН через сайты-перепродавцы по многократно завышенным ценам. Исключение набора таких пакетов из публичного предложения направлено на ликвидацию деятельности перепродавцов», — отмечается в ответе пресс-службы Минэкономразвития.

В то же время подчеркивается, что пакетное предложение вне этого сегмента сохранится, что позволит профессиональным участникам рынка продолжать пользоваться данным сервисом.