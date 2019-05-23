В МЭР допустили, что инфляция в России на конец года года может опуститься ниже 4%

На конец 2019 года инфляция в России может опуститься ниже 4%.

«Сейчас наша команда прогнозистов не исключает, что по итогам года инфляция может опуститься даже ниже уровня 4% по оптимистичному сценарию. Ситуация, конечно, говорит о том, что есть необходимость стимулирования совокупного спроса», — заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на итоговой коллегии министерства.



На данный момент инфляция уже замедлилась до уровня ниже 5,1% в годовом выражении, передает ТАСС.

Ранее первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что к концу этого года инфляция несколько превысит 4%, «но за счет действия разовых факторов». Юдаева добавила, что уже в начале следующего года инфляция вернется к 4%.