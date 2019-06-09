IAAF опровергла сообщения о решении продлить отстранение Федерации легкой атлетики РФ

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опровергла информацию, согласно которой совет организации принял решение продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Рабочая группа по восстановлению ВФЛА представит свой доклад завтра, поэтому совету только предстоит принять решение по этому вопросу», — цитирует ТАСС официальный ответ IAAF.

При этом источники агентства допускают, что агентство AFP могло ознакомиться с докладом заранее. Рабочая группа могла рекомендовать ассоциации продлить санкции в отношении ВФЛА

Напомним, что накануне о продлении отстранения ВФЛА со ссылкой на свой источник сообщило агентство AFP. Заседание совета IAAF, на котором должен быть рассмотрен статус ВФЛА, проходит в Монако с 8 по 9 июня.