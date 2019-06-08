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IAAF сохранила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики — СМИ

22:33, 08.06.2019
IAAF сохранила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики — СМИ
Фото: pixabay.com

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. Сейчас право выступать на соревнованиях имеют 67 российских легкоатлетов.

В конце марта этого года стало известно, что ВФЛА направила в IAAF 249 заявок от легкоатлетов на получение нейтрального статуса.

Спорт
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