В Минздраве РФ рассказали о снижении смертности среди мужчин на 18% с 2012 года

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, что смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%. Такие цифры он привел, выступая на сессии «Демография как фактор глобальной тенденции» на ПМЭФ.



«Смертность мужчин трудоспособного возраста в нашей стране с 2012-го года сократилась примерно на 18%», — цитирует Салагая «РИА Новости».

Замглавы Минздрава РФ также уточнил, что сократилось и потребление алкоголя с 18 литров на душу населения в 2011 году до 9,3 в 2018 году.



Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что смертность от инфарктов и инсультов в последние годы снизилась почти вдвое.

