Скворцова: смертность от инфарктов и инсультов в России снизилась в два раза

Смертность от инфарктов и инсультов в последние годы снизилась почти вдвое. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и интервью «Известиям».

Согласно данным главы ведомства, лишь четверть сосудистых смертей связана с «острыми» состояниями, которые приводит к смертности. 75% инфарктов и инсультов происходят на фоне хронических сердечно-сосудистых заболеваний.

В целом сердечно-сосудистые заболевания сохраняют первое место среди причин смертности россиян. Однако их доля сократилась с 70% до порядка 50%.

Напомним, ранее сообщалось, что за три месяца смертность в России снизилась на 3%.