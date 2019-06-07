Мантуров: заводы Ford в Татарстане и Ленинградской области может выкупить другая компания из автопрома

Фото: Максим Платонов

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках Петербургского международного экономического форума выразил мнение, что покупателем закрывающихся в России заводов Ford может стать другая компания из автопрома.



Он отметил, что использовать эти предприятия производителям другого профиля будет сложно. При этом министр затруднился назвать тех, кто претендует на заводы, пишет ТАСС.

Напомним, что Ford решил закрыть предприятия в РФ. Это заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга». Автопроизводитель оставит только завод в Елабуге, производящий легкие коммерческие автомобили Ford Transit.



3 июня Ford Sollers завершил производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах, а также прекратил производство двигателей на заводе в Елабуге.