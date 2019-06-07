На Дальнем Востоке станут использовать опыт Татарстана по созданию машиностроительного кластера

В рамках ПМЭФ заключено рамочное соглашение между агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и машиностроительным кластером Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Подписи под соглашением поставили генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов и председатель правления татарстанского кластера Сергей Майоров. Петухов отметил, что фактически заключенное соглашение — первый шаг в совместном сотрудничестве. Майоров в свою очередь заметил, что наши специалисты готовы поделиться опытом в формировании инновационных и промышленных кластеров с участием предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.

Напомним, ООО «Форд Соллерс Елабуга», на базе которого создается обновленное совместное предприятие Ford Sollers в России, подписало специальный инвестиционный контракт (СПИК) для развития производства линейки Ford Transit в Елабуге. Церемония подписания состоялась в рамках ПМЭФ.

