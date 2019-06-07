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На ПМЭФ подписали инвестиционный контракт для развития производства Ford Transit в Елабуге

16:26, 07.06.2019
На ПМЭФ подписали инвестиционный контракт для развития производства Ford Transit в Елабуге
Фото: tatarstan.ru

ООО «Форд Соллерс Елабуга», на базе которого создается обновленное совместное предприятие Ford Sollers в России, подписало специальный инвестиционный контракт (СПИК) для развития производства линейки Ford Transit в Елабуге.

Церемония подписания СПИК состоялась сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума. В ней приняли участие министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, председатель правления «Ford Европа» Стивен Армстронг и генеральный директор ПАО «Соллерс» Вадим Швецов. Также присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов.

СПИК, подписанный «Форд Соллерс Елабуга» в консорциуме с Ульяновским автомобильным заводом, предусматривает инвестиции в дальнейшее увеличение производства и локализацию линейки Ford Transit в России и позволит компании сохранить все ключевые меры господдержки проекта на период до 2028 года, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что Ford решил закрыть предприятия в РФ. Автопроизводитель оставит только завод в Елабуге, производящий легкие коммерческие автомобили Ford Transit.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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