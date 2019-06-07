Путин подписал закон об обнулении НДС на авиаперевозки в обход Москвы

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает на бессрочной основе нулевую ставку НДС на внутренние авиаперевозки в обход аэропортов Москвы и Московской области.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Госдума одобрила его в третьем чтении 23 мая, Совфед — 29 мая.

Изменения вступят в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.

Ранее Ростуризм поддержал предложение обнулить НДС на внутренние авиаперевозки. В ведомстве считают это «одной из важных мер для предотвращения роста тарифов на авиабилеты».