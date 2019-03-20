Ростуризм поддержал предложение обнулить НДС на внутренние авиаперевозки

Федеральное агентство по туризму РФ (Ростуризм) поддержало инициативу Минтранса об обнулении НДС для внутренних авиаперевозок, включая рейсы через Москву.

В ведомстве считают это «одной из важных мер для предотвращения роста тарифов на авиабилеты». Кроме того, в Ростуризме полагают, что обнуление НДС для внутренних авиаперевозок будет способствовать росту потока на внутреннем рынке.

В ведомстве призвали всех туроператоров присоединится к обсуждению этого вопроса, передает «РИА Новости».

В августе прошлого года правительство России поручило разработать законопроект об обнулении НДС на межрегиональные авиарейсы. Заниматься этим должны были Минтранс, Минфин и Минэкономики.