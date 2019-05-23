Госдума РФ приняла закон об обнулении НДС на авиаперевозки в обход Москвы

Госдума РФ в третьем чтении приняла поправки в Налоговый кодекс РФ, которые устанавливают на бессрочной основе нулевую ставку НДС на внутренние авиаперевозки в обход аэропортов Москвы и Московской области.



Изменения вступят в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования ФЗ, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС, сообщается на сайте Госдумы РФ.



Напомним, что в марте Ростуризм поддержал предложение обнулить НДС на внутренние авиаперевозки.



В ведомстве считают это «одной из важных мер для предотвращения роста тарифов на авиабилеты». Кроме того, в Ростуризме полагают, что обнуление НДС для внутренних авиаперевозок будет способствовать росту потока на внутреннем рынке.

