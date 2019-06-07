BMW отзовет в России 315 автомобилей X7

Официальный дилер BMW в России — ООО «БМВ Русланд трейдинг» — отзовет в России

315 автомобилей BMW X7, проданных с апреля по май 2019 года.

Это связано с возможными проблемами при срабатывании подушки безопасности, сообщается на сайте Росстандарта. На отозванных машинах будет выполнена проверка подушек безопасности с обеих сторон и при необходимости их корректная установка. Все работы будут бесплатными.

Напомним, что в феврале BMW объявил об отзыве в России 28 631 автомобиля.

Отзыв касался 19 919 автомобилей BMW серий F84, F01, F02, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F15, F16, F22, F25, F26, F34, проданных в 2011—2015 годах, и 8 712 автомобилей BMW серий F10, F15, F21, F22, F25, F26, F30, F32, F33, F34, F36, реализованных в 2014—2016 годах.