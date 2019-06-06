Путин встретился с руководителями ведущих мировых информагентств

Президент РФ Владимир Путин встретился с руководителями ведущих мировых информационных агентств, сообщается на официальном портале Кремля.

Встреча проходит в рамках ПМЭФ уже в шестой раз. В беседе приняли участие представители информагентств из Великобритании, Ирана, Германии и других стран. Ключевыми темами встречи стали вопросы внутренней и внешней политики.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, почему его не пригласили на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

