Путин объяснил, с чем связано отсутствие приглашения на мероприятия в Нормандии

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему его не пригласили на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны, сообщает «РИА Новости».

Он отметил, что Россия также приглашает не всех и не всегда. «По поводу приглашения или не приглашения: мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие, почему меня должны обязательно везде приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? У меня своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема», — ответил Путин.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что приглашение на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии не поступало.

