Стоимость нефти Brent упала ниже $60 за баррель впервые с января

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель. Это произошло впервые с 29 января.



Так, стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent снизились на 3,37%, до $59,91 за баррель, пишет RT со ссылкой на данные торгов.

31 мая цена на нефть марки Brent впервые с 13 февраля опустилась ниже уровня $63 за баррель.

Ранее эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть в последние две недели связано со спекулятивными операциями. По ее мнению, существенным фактором для сырьевого рынка продолжает оставаться торговая конфронтация между США и Китаем, а также обострение торговых отношений Соединенных Штатов и Мексики.