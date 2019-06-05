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Стоимость нефти Brent упала ниже $60 за баррель впервые с января

19:05, 05.06.2019
Стоимость нефти Brent упала ниже $60 за баррель впервые с января
Фото: realnoevremya.ru

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель. Это произошло впервые с 29 января.

Так, стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent снизились на 3,37%, до $59,91 за баррель, пишет RT со ссылкой на данные торгов.

31 мая цена на нефть марки Brent впервые с 13 февраля опустилась ниже уровня $63 за баррель.

Ранее эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть в последние две недели связано со спекулятивными операциями. По ее мнению, существенным фактором для сырьевого рынка продолжает оставаться торговая конфронтация между США и Китаем, а также обострение торговых отношений Соединенных Штатов и Мексики.

ПромышленностьНефть
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