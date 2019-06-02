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Эксперты рассказали о причинах резкого падения цен на нефть

00:33, 02.06.2019
Эксперты рассказали о причинах резкого падения цен на нефть
Фото: pixabay.com

Резкое падение цен на нефть в последние две недели связано со спекулятивными операциями. Такое мнение выразила эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко.

По ее мнению, существенным фактором для сырьевого рынка продолжает оставаться торговая конфронтация между США и Китаем, а также обострение торговых отношений Соединенных Штатов и Мексики.

«Эти события указывают на возможность замедления экономического роста, а значит, и снижения спроса на нефть», — отметила Грушевенко.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко полагает, на котировки нефти в ближайшей перспективе будет влиять решение ОПЕК+, которое будет принято на следующем заседании.

По словам аналитика, в 2019 году средние цены на нефть составят около 65 долларов за баррель, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent впервые с 13 февраля опустилась ниже уровня $63 за баррель.

АналитикаЭкономикаФинансы
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