Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

По словам менеджера спортсмена Али Абдель-Азиза, после подписания документа Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым спортсменом организации, а сделку с UFC можно считать одной из крупнейших в истории чемпионата.

«Его даже никогда не бросали на настил, он доминировал в каждом раунде против почти каждого соперника. Также Нурмагомедов никогда не употреблял допинг», — заявил о причинах успеха Нурмагомедова его менеджер.

Новый контракт рассчитан на несколько поединков, другие подробности не уточняются, пишет портал MMA Fighting.

Напомним, накануне Нурмагомедов приступил к подготовке к следующему поединку.