Нурмагомедов приступил к подготовке к следующему поединку

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов начал готовиться к следующему поединку.

В настоящее время соперник россиянина пока не определен. Команда Нурмагомедова рассматривает несколько вариантов. Среди них — ирландский боец Конор Макгрегор и американец Тони Фергюсон.

«Хабиб уже начал подготовку, он провел хорошую физическую работу», — цитирует ТАСС отца Нурмагомедова.

Всего на счету российского спортсмена 27 побед и ни одного поражения.

Напомним, планируется, что следующий бой Нурмагомедова пройдет 7 сентября в Абу-Даби.