Shell намерена выплатить акционерам в ближайшие 5 лет $125 млрд

Компания, занимающаяся нефтедобычей, Royal Dutch Shell Plc намерена в ближайшие 5 лет выплатить акционерам не менее $125 млрд в виде дивидендов и выкупа акций. Об этом сообщается в обновленной стратегии компании.

При этом за предыдущие пять лет, которые завершатся в 2020 году, Shell намерена выплатить акционерам около $90 млрд.

Напомним, ранее концерн Royal Dutch Shell принял решение прекратить участие в совместном с «Газпромом» проекте «Балтийский СПГ».

«Мы приняли решение прекратить участие в проекте «Газпрома» «Балтийский СПГ», — приводят «Ведомости» слова председателя концерна в России Седрика Кремерса.