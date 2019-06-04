Shell намерена выплатить акционерам в ближайшие 5 лет $125 млрд
Компания, занимающаяся нефтедобычей, Royal Dutch Shell Plc намерена в ближайшие 5 лет выплатить акционерам не менее $125 млрд в виде дивидендов и выкупа акций. Об этом сообщается в обновленной стратегии компании.
При этом за предыдущие пять лет, которые завершатся в 2020 году, Shell намерена выплатить акционерам около $90 млрд.
Напомним, ранее концерн Royal Dutch Shell принял решение прекратить участие в совместном с «Газпромом» проекте «Балтийский СПГ».
«Мы приняли решение прекратить участие в проекте «Газпрома» «Балтийский СПГ», — приводят «Ведомости» слова председателя концерна в России Седрика Кремерса.ПромышленностьНефтьЭкономика
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым