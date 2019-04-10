В Shell подтвердили выход из проекта «Балтийский СПГ»

Концерн Royal Dutch Shell принял решение прекратить участие в совместном с «Газпромом» проекте «Балтийский СПГ».

«Мы приняли решение прекратить участие в проекте «Газпрома» «Балтийский СПГ», — приводят «Ведомости» слова председателя концерна в России Седрика Кремерса.



Отмечается, что это решение не повлияет на другие совместные проекты Shell и «Газпрома».

Напомним, что проект «Балтийский СПГ» предусматривал строительство завода по сжижению газа в Усть-Луге мощностью от 10 до 13 млн т СПГ в год.

Ранее компания NextDecade подписала контракт на поставку 2 млн тонн сжиженного газа с Shell. Срок контракта составляет 20 лет.