В России начнут работать над созданием единой базы данных всех ведомств

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение проработать создание единой базы данных для всех ведомств по примеру Федеральной налоговой службы, сообщает ТАСС.

Такое заявление Медведев сделал на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Медведев подчеркнул, что налоговая служба многое сделала для цифровизации этих процессов, для их автоматизации.

Напомним, ранее сообщалось, что ГИБДД планирует создать единую базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения. Об этом заявил в интервью «Известиям» начальник Управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров.

