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ГИБДД создаст базу недобросовестных водителей

07:32, 29.04.2019
ГИБДД создаст базу недобросовестных водителей
Фото: realnoevremya.ru

ГИБДД планирует создать единую базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения. Об этом заявил в интервью «Известиям» начальник Управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров.

По его словам, в базе будет находиться информация о злостных нарушениях и случаях лишения водительских прав. Уточняется, что туда попадут граждане, за которыми числятся десятки штрафов в год или у которых отобрали права.

Госавтоинспекция также намерена получить доступ к информации о пациентах, которые состоят на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах. По мнению Мишурова, это позволит исключить возможность выдачи водительских прав данной категории людей.

Напомним, ранее в ГИБДД выступили против разделения водителей на любителей и профессионалов.

Общество
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