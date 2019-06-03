Администрация Чекмагушевского района Башкирии прокомментировала «беспредел» на Сабантуе

В администрации Чекмагушевского района Башкирии прокомментировали инцидент во время празднования Сабантуя в деревне Старобаширово.

Ранее местный житель пожаловался на «беспредел» на борьбе курэш. По словам очевидца, в качестве судьи был приглашен профессиональный спортсмен из Уфы, который привез своих ребят. В результате «они «завалили» всех, собрали все призы, а это большие телевизоры, пылесосы, газонокосилки и даже лошадь».

Управляющий делами местного муниципалитета Радик Амирханов подтвердил факт проведения открытого турнира по борьбе. При этом он подчеркнул, что организатором и спонсором мероприятия являлся уроженец села Ахат Гарифуллин.

«Призы разыгрывались в четырех весовых категориях. По трем весовым категориям был открытый турнир, то есть могли участвовать все желающие. Одна весовая категория специально была разыграна только для жителей сельского поселения», — цитирует его «Башинформ».

По словам Гарифуллина, в прошлом году был закрытый турнир, так как желающих поучаствовать в борьбе было крайне мало.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Хабиров прокомментировал трезвые Сабантуи в регионе.