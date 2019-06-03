За три месяца в России изъяли более 19 тонн молочной продукции

В первом квартале 2019 года Роспотребнадзор после проверок изъял из оборота более 1,5 тыс. партий молока и молочной продукции объемом более 19 тонн.

Всего за отчетный период было проведено 6,3 тыс. надзорных мероприятий, при этом в ходе 840 проверок были обнаружены нарушения требований законодательства, говорится в сообщении на сайте ведомства. Штрафы составили более 30 млн рублей.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2019 года в Татарстане выручка хозяйств от продажи сырого молока составила почти 7 млрд рублей.