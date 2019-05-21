В Татарстане выручка хозяйств от продажи молока достигла почти 7 млрд рублей

По итогам l квартала 2019 года в Татарстане выручка хозяйств от продажи сырого молока составила почти 7 млрд рублей, сообщает ИА «Татар-информ».

Показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 24%. Среди причин, повлиявших на этот рост, — увеличение закупочной цены на молоко. В Минсельхозе Татарстана добавляют, что республика является лидером по надоям молока среди российских регионов.

Напомним, ранее сообщалось, что в l квартале 2019 года снизилось потребление большинства видов цельномолочной продукции, сообщает национальный союз производителей молока «Союзмолоко».

Например, молока стали пить меньше на 1,7%, кефира — на 5,8%. Россияне на 10,2% стали реже покупать сметану, творог — на 7,1%.