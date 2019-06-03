В России предложили обложить сигареты экологическим сбором
В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Соответствующую инициативу направил в Минприроды и Минздрав федеральный проект «Трезвая Россия».
Нововведение предлагает обложить сигареты налогом по 5 рублей с одной пачки. Таким образом сигаретная продукция подорожает в среднем на 5% при средней цены пачки сигарет в 105 рублей, пишут «Известия».
Планируется, что государство сможет дополнительно привлечь в казну более 75 млрд рублей.
В Минздраве положительно оценили инициативу общественников, добавив, что окурки ежегодно создают до 680 млн тонн мусора в мире.
Напомним, ранее сообщалось, что число курящих россиян за последние 10 лет сократилось до 30%.Общество
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