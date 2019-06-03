В России предложили обложить сигареты экологическим сбором

В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Соответствующую инициативу направил в Минприроды и Минздрав федеральный проект «Трезвая Россия».

Нововведение предлагает обложить сигареты налогом по 5 рублей с одной пачки. Таким образом сигаретная продукция подорожает в среднем на 5% при средней цены пачки сигарет в 105 рублей, пишут «Известия».

Планируется, что государство сможет дополнительно привлечь в казну более 75 млрд рублей.

В Минздраве положительно оценили инициативу общественников, добавив, что окурки ежегодно создают до 680 млн тонн мусора в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что число курящих россиян за последние 10 лет сократилось до 30%.