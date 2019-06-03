СМИ: продажа татарстанского завода «Аммоний» может затянуться до осени

Фото: Максим Платонов

30 мая завершился прием заявок на покупку татарстанского производителя удобрений «Аммоний».

Однако, как пишет «Коммерсант», подведение итогов конкурса может затянуться до осени. Это связано с тем, что собственникам предстоит договориться между собой о схеме продажи.

На завод по-прежнему претендуют «Еврохим» Андрея Мельниченко, «Акрон» Вячеслава Кантора и СДС «Азот» Романа Троценко. Последнего называют более вероятным покупателем. «Лукойл», со слов одного собеседника «Коммерсанта», вообще не стал подавать заявку, со слов другого — подал ее номинально с очень низкой ценой.

Также «Аммоний» может выкупить один из действующих акционеров из Татарстана. По словам источников, «в республике не хотят, чтобы актив уходил из-под местного контроля».

Ранее СМИ сообщили, что на «Аммоний» претендуют две компании — «Еврохим» и «Лукойл». Они готовы заплатить за завод $1 млрд каждый.

Потом официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что «Аммоний» нашел ключевого инвестора.