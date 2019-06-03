СМИ: продажа татарстанского завода «Аммоний» может затянуться до осени
30 мая завершился прием заявок на покупку татарстанского производителя удобрений «Аммоний».
Однако, как пишет «Коммерсант», подведение итогов конкурса может затянуться до осени. Это связано с тем, что собственникам предстоит договориться между собой о схеме продажи.
На завод по-прежнему претендуют «Еврохим» Андрея Мельниченко, «Акрон» Вячеслава Кантора и СДС «Азот» Романа Троценко. Последнего называют более вероятным покупателем. «Лукойл», со слов одного собеседника «Коммерсанта», вообще не стал подавать заявку, со слов другого — подал ее номинально с очень низкой ценой.
Также «Аммоний» может выкупить один из действующих акционеров из Татарстана. По словам источников, «в республике не хотят, чтобы актив уходил из-под местного контроля».
Ранее СМИ сообщили, что на «Аммоний» претендуют две компании — «Еврохим» и «Лукойл». Они готовы заплатить за завод $1 млрд каждый.
Потом официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что «Аммоний» нашел ключевого инвестора.Промышленность Татарстан
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