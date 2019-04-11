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Промышленность

Галимова: татарстанский завод «Аммоний» нашел ключевого инвестора

13:13, 11.04.2019
Галимова: татарстанский завод «Аммоний» нашел ключевого инвестора
Фото: realnoevremya.ru

Убыточный татарстанский завод «Аммоний» нашел ключевого инвестора.

«Идет работа с ключевым инвестором, который этот завод готов взять», — заявила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

По ее словам, ни власти РТ, ни главный кредитор в лице Внешэкономбанка не заинтересованы в банкротстве «Аммония».

Галимова отметила, что «Аммоний» — это принципиально важное предприятие не только для Татарстана, но и для химической промышленности всей страны, пишет «Татар-информ».

Ранее СМИ сообщили, что на «Аммоний» претендуют две компании — «Еврохим» и «Лукойл». Они готовы заплатить за завод $1 млрд каждый.

Промышленность Татарстан
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