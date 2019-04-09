СМИ: «Лукойл» может приобрести убыточный татарстанский завод «Аммоний» за $1 млрд
На убыточный татарстанский завод «Аммоний» претендуют две компании — «Еврохим» и «Лукойл». Они готовы заплатить за завод $1 млрд каждый.
Всего на актив претендовали около десяти компаний, пишет «Коммерсант».
Сделка может пройти по двум сценариям. Первый — в мае кредитор «Аммония» ВЭБ планирует начать процедуру банкротства, а затем продать завод одному из инвесторов. Согласно второму сценарию, завод не будут банкротить.
«Будут проведены процедуры в рамках юридического оздоровления предприятия, которые завершатся к июлю», — сообщил источник.
Ранее уже сообщалось, что «Аммоний» могут купить «Уралхим» или «ЕвроХим». Акционеры завода удобрений привлекли для поиска покупателя «Газпромбанк». Пока изучаются разные варианты поддержки убыточного предприятия.
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