В оздоровительном лагере в Приамурье скончался ребенок во время зарядки

В детском оздоровительном лагере «Колосок» в Амурской области во время утренней зарядки скончался ребенок.

Инцидент случился в воскресенье, 2 июня. По информации правительства региона, 14-летний ребенок приехал в лагерь в рамках спортивной профильной смены.

Подросток являлся воспитанником отделения легкой атлетики, уточняет «РИА Новости».

Медики и врачи лагеря пытались спасти школьника. Однако мальчик умер на месте.

Причины происшествия в настоящий момент устанавливаются.

Напомним, ранее в Чувашии рассказали, что могло привести к гибели школьницы на ЕГЭ.