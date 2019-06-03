В оздоровительном лагере в Приамурье скончался ребенок во время зарядки
В детском оздоровительном лагере «Колосок» в Амурской области во время утренней зарядки скончался ребенок.
Инцидент случился в воскресенье, 2 июня. По информации правительства региона, 14-летний ребенок приехал в лагерь в рамках спортивной профильной смены.
Подросток являлся воспитанником отделения легкой атлетики, уточняет «РИА Новости».
Медики и врачи лагеря пытались спасти школьника. Однако мальчик умер на месте.
Причины происшествия в настоящий момент устанавливаются.
Напомним, ранее в Чувашии рассказали, что могло привести к гибели школьницы на ЕГЭ.Происшествия
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