В Госдуме заявили, что Зеленский сделал заявление о сохранении санкций против РФ, чтобы понравиться определенным людям

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который выступил за сохранение санкций против России.

По его словам, украинский лидер сделал заявление, чтобы понравиться определенным политикам.

«Пока Зеленский проявляет себя как политик, который осторожничает, не особо обозначает свою точку зрения... Характер той позиции, которую занимает та или иная сторона в отношении украинской проблематики, им, по всей видимости, учитывается», — цитирует его RT.

Ранее Зеленский на встрече с представителями США в Киеве призвал Соединенные Штаты ужесточить антироссийские санкции.