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Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

22:26, 20.05.2019
Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
Фото: скриншот видео youtube.com

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями США в Киеве призвал Соединенные Штаты ужесточить антироссийские санкции.

"Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России" — заявил Зеленский.

Он также отметил, что США являются серьезным партнером Украины и поблагодарил за помощь в сфере безопасности, передает пресс-служба главы государства.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В своей речи после церемонии инаугурации Зеленский заявил, что Крым и Донбасс являются украинскими территориями.

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