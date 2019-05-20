Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями США в Киеве призвал Соединенные Штаты ужесточить антироссийские санкции.

"Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России" — заявил Зеленский.



Он также отметил, что США являются серьезным партнером Украины и поблагодарил за помощь в сфере безопасности, передает пресс-служба главы государства.



Напомним, что сегодня Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В своей речи после церемонии инаугурации Зеленский заявил, что Крым и Донбасс являются украинскими территориями.

