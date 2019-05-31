Россия расширит черный список для чиновников из Евросоюза

Министерство иностранных дел России расширит список представителей стран — членов ЕС, которым запрещен въезд в Россию.

«В последнее время Европейский союз отметился принятием ряда решений, предусматривающих применение в отношении некоторых российских граждан ограничительных мер одностороннего характера. Основанием для таких решений стали бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в связи с этим число фигурантов российского черного списка доведено до паритетного со списком Евросоюза.

Ранее МИД РФ отказал бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд в российской визе, так как она находится в черных списках.