МИД объяснил отказ в российской визе экс-помощнику госсекретаря США

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказано в российской визе, так как она находится в черных списках. Об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что списки были созданы в ответ на американские санкционные списки. При этом российские власти не стали официально публиковать документ, передает ТАСС.

Стоит отметить, что Нуланд планировала посетить закрытую международную конференцию в России.

Напомним, ранее сообщалось, что в Конгрессе США подготовили новый проект санкций против России.