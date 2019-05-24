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МИД объяснил отказ в российской визе экс-помощнику госсекретаря США

06:00, 24.05.2019
МИД объяснил отказ в российской визе экс-помощнику госсекретаря США
Фото: flickr.com

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказано в российской визе, так как она находится в черных списках. Об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что списки были созданы в ответ на американские санкционные списки. При этом российские власти не стали официально публиковать документ, передает ТАСС.

Стоит отметить, что Нуланд планировала посетить закрытую международную конференцию в России.

Напомним, ранее сообщалось, что в Конгрессе США подготовили новый проект санкций против России.

ОбществоВласть
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